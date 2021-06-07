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ضبط رجل أعمال هارب من 160 حكمًا قضائيًا

ضبط رجل أعمال هارب
ضبط رجل أعمال هارب
Native
الإثنين، 07-06-2021 06:11 م
تمكنت قوات الأمن، من ضبط رجل أعمال هارب من 160 حكما قضائيا، أثناء وجوده في مقر الطب الشرعي بمنطقة السيدة زينب.

أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، بأن "المتهم له أماكن إقامة كثيرة، وكان يتردد على بعض الفلل بمنطقة القاهرة الجديدة والتجمع والرحاب، وأنه يمتلك سلسلة مصانع، وتمكنت القوات من ضبطه، والتحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات".

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن القوات سوف تقوم بعرضه على النيابات المختصة ومحاكم الجنح والجنايات التى أصدرت الأحكام القضائية تجاهه لاتخاذ الإجراءات القانونية، حسب الوطن.

بداية الواقعة عندما اشتبه رجال الأمن بمصلحة الطب الشرعي الموجودة بالسيدة زينب، بشخص أثناء استخلاص بعض الأوراق من داخل المصلحة.

على الفور أبلغوا قسم شرطة السيدة زينب الذي حضر بصحبة قوة من القسم خلال دقائق وبطلب تحقيق شخصيته والكشف عليها تبين أن عليه عدد أحكام وصل إلى 160 حكما قضائيا وكان هاربا منها.

وأثبتت التحريات أن المتهم لديه أكثر من فيلا بمدينة الرحاب يتنقل بينهما بغرض التخفي عن رجال المباحث حتى لا يستطيعوا القبض عليه، وسلسلة من المصانع، وكان من الصعب الإمساك به.
 

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