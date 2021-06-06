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الكويت.. ضبط 3 فتيات مع شاب في سيارة ومفاجأة صادمة بعد كشف هويتهن

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الأحد، 06-06-2021 01:57 م

تمكنت قوات الشرطة في الكوست، من ضبط 3 فتيات رفقة أحد الشباب داخل سيارة، لكن بقيام الأمن بالكشف عن هوية الفتيات كانت المفاجأة الصادمة.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصدر أمني، إن "رجال مديرية أمن الأحمدي شنوا حملة في منطقه شاليهات الخيران لضبط المطلوبين والمخالفين للقوانين، وفي أثناء انهماك المشاركين فيها بالتدقيق على الهويات، أبصروا سيارة يقودها شاب برفقته ثلاث فتيات".
وتابع المصدر "بالاطلاع على البطاقات المدنية للفتيات فوجئ الأمنيون بأنهن شباب ارتدوا الملابس النسائية ووضعوا شعرا مستعارا فوق رؤوسهم وطمسوا معالم وجوههم بالمكياج".
وأضاف المصدر، "بمواجهتهم اعترفوا بأن البطاقات المدنية تعود إليهم، وأنهم حرصوا على التزين، وأحيلوا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة الآداب، لاتخاذ ما يلزم في شأنهم على ذمة قضية التشبه بالنساء".
 

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