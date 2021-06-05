بيان عاجل من شرطة تبوك بالسعودية

السبت، 05-06-2021
01:30 م
أصدرت شرطة منطقة منطقة تبوك
بالمملكة العربية السعودية بيان
ا
عاجلا بشأن عدد من مخالفي الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
حيث قال العقيد خالد
الغبان، المتحدث الإعلامي، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات
الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (18) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل
والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية
والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).
وبحسب وكالة الأنباء السعودية
واس ، فقد بين الغبان انه تم
إتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة
العامة.
ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية
والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل
أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو
بهما معًا.
وألمحت الوكالة السعودية
الي انه في حال تكرار المخالفة تضاعف
العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد
من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد
تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.