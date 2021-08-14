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بالصور.. حفيد عمر الشريف يعلن أنه حامل !

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السبت، 14-08-2021 01:42 م
أثار عمر الشريف جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، الجدل بين المتابعين بسبب نشره فيديو لشاب يقوم بإيحاءات جنسية وحركات راقصة على صفحته ومن شدّة إعجابه بهذا الشاب، أرفق الشريف تعليقاً قال فيه: "أنا حامل"، ما صدم متابعيه، واعتبروه أنه يسيء لصورة جدّه وجدته.
وهذه ليست المرة الأولى الذي أثار فيها عمر الجدل بتصرفاته التي يعدّها الكثيرون جريئة، حيث أنه معروف بميوله الجنسية المثلية، ويعلنها صراحة.
لكن البعض قال إن تصريحه عبارة عن مزحة ولا يمكنها ان تكون بيولوجيا صحيحة وعلى هذا الاثر رد عمر جونيور بعد انتشار الموضوع بقوة على السوشيال ميديا وقال: "لقد اكتسبت بعض الوزن خلال فترة كوفيد.." نافيا ان تكون المزحة التي أطلقها سابقاً قريبة من الواقع.



 

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