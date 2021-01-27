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بالصور.. تعرف على سعر شماغ ولي العهد السعودي الذي أثار الجدل

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محمد بن سلمان
 
الأربعاء، 27-01-2021 12:12 م المصريون

لفت جاكيت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأنظاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق الإستثمارات العامة أول من أمس، الأمر الذي دفع المئات إلى البحث عنه وطلبه "أون لاين".
لكن لم يكن الجاكيت هو القطعة الوحيدة في إطلالته التي أثارت إعجاب الجميع، بل أيضاً الشماغ السعودي الذي وضعه على رأسه، حيث أنه ملفت جداً للأنظار بلونه ونقشته المميزة.
ولي العهد الذي تمكن أن يصبح رمزاً للموضة بين الشباب، جعل الجميع يتساءل عن هذا الشماغ، فهو شال من كشمير شاتوش من ماركة دسمال ويصل سعره إلى 2800 ريال سعودي.
أما الجاكيت فكان من العلامة التجارية البرطانية الشهيرة "Franck Namani".، وبحسب الموقع الرسمي للعلامة التجارية، فإن سعر الجاكيت 5400 باوند، أي ما يعادل 7.405 ألف دولار أميركي، و27.780 ألف ريال سعودي.
كما أشار بعض المتابعين الى أن الجاكيت قد نفذ من المتجر، من خلال الموقع الرسمي للعلامة البريطانية.




 

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