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استخدمت صورة الأمير في غير محلها.. غضب بسبب «سقطة» لوكالة الأنباء الكويتية

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امير الكويت
 
الثلاثاء، 12-01-2021 09:53 ص المصريون

سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بسبب خطأ وقعت فيه وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، بعدما استخدمت صورة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في غير محلها.
ونشرت الوكالة صورة بالخطأ، أمس الإثنين، لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مع خبر خاص بولي العهد، ما تسبب في انقادات لاذعة وُجِّهت إليها.
وذكرت الوكالة أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يرعى يوم غدٍ، المباراة النهائية لكأس ولي العهد، فيما وضعت صورة لأمير البلاد مع الخبر.
ورغم أن الوكالة عدّلت الصورة عبر حسابها في “تويتر”، التقط عدد من المغردين صورًا للخطأ وتداولوه عبر حساباتهم، مؤكدين أن “الوكالة” ترتكب أخطاء عديدة مثيرة للجدل، ولا بد من تغيير سياستها.
من جهته، قال الكاتب “مشعل النامي” تعليقًا على الخطأ الذي وثقه قبل التعديل، “من زمان نقول إن (كونا) بحاجة إلى نفضة واسعة”.
فيما وصف الأستاذ بكلية التربية حسين الهدبة، هذا الخطأ بـ”السقطة”، مضيفا “مؤسسة فاشلة ومخترقة على الآخر، ضررها أكبر من نفعها”، على حد قوله.

 

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