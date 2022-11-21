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حقيقة اعتناق مورغان فريمان الإسلام بعد مشاركته في حفل افتتاح كأس العالم بقطر

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مورغان فريمان
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الإثنين، 21-11-2022 09:19 ص


تداول رواد السوشيال ميديا خبر اعتناق النجم العالمي مورغان فريمان، للإسلام وذلك بعد تواجده بحفل افتتاح كأس العالم ٢٠٢٢.

وجاءت تلك الأنباء بعد ظهوره مع الشاب القطري غازي المفتاح في إحدى فقرات الحفل حيث تبادلا الحديث حول تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأديان و وازدواجية المعايير، وتتضمن حديثهم إشارة إلى الآية القرآنية: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم” حيث افتتح بها غازي المفتاح أولى فقرات الحفل.

 وكان مورغان، قد صرح من قبل انه يحب الاستماع إلى الأذان وصوته العذب، ولكن لم يؤكد الفنان العالمي الانباء المتداولة ولم يقم بنفيها أيضاً لكن لا يوجد أي تصريح رسمي له باعتناقه ديانة الإسلام، وكل ما قيل حول الامر ليس عليه أي دليل حقيقي، ومن المتوقع أنها ستكون شائعة في نهاية الامر.

يذكر أن شهد استاد البيت، في قطر، حفل افتتاح مُبهر لبطولة كأس العالم قطر 2022، الذي يُقام في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، لتكون النسخة الثانية والعشرون من المسابقة، والأولى التي تُقام في العالم العربي.
 

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