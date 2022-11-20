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لمن فاته حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.. شاهد الفيديو

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لمن فاته حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.. شاهد الفيديو

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الحفل
Native
Teads
الأحد، 20-11-2022 07:35 م
افتتحت قطر كأس العالم 2022 اليوم الأحد، في حفل أسطوري تم افتتاحه بآيات من القرآن الكريم، ثم باقة استعراضية وغناء وسط أجواء احتفالية خيالية.

ولمن لم يشهد بث هذا الحفل الأسطوري، نقدم لكم رابطًا يتضمن الحفل.
 

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