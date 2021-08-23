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انطلاق الفاعلية الثالثة لـ مودة" بجامعة دمنهور

مودة
مودة
Native
الإثنين، 23-08-2021 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي ، نيفين القباج ، انطلقت من محافظة البحيرة ثالث فعاليات خطة التعميم الخاصة بتنفيذ تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية بحضور رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح.
ووجه رئيس الجامعة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على رعايتها للمشروع، مؤكدا على أهمية هذه الدورات بالنسبة للمقبلين على للزواج مما يساعد في بناء أسرة صالحة تكون نواة لمجتمع متحضر، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
ومن جانبها، قالت الدكتورة رندا فارس مديرة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" إن هذه الورشة هي استكمال لبرامج إعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في إطار خطة تعميم المحتوى التدريبي لمشروع "مودة" على مستوى الجامعات المصرية.
و يستهدف التدريب إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استعدادًا لتنفيذ  تدريبات مودة خلال الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وحاضر  خلال الورشة د.محمد فوزي مدرب بمشروع مودة ، استعرض فيها الجوانب والأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية في العلاقات الأسرية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية ومعايير اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية.
ومن المنظور الصحي، حاضرت د. تهاني حسن محمد  مدرس بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بكلية التمريض بجامعة دمنهور ، حيث تناولت الجوانب الصحية وأهمية الوعي الصحي في الحفاظ على العلاقات الأسرية.
والجدير بالذكر أن جامعة دمنهور هي تاسع جامعة يتم تضمينها في البرنامج وأول جامعة في استكمال خطة تعميم المحتوى التدريبي في الجامعات المصرية .
 

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