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للحد من الزيادة السكانية.. "٢ كفاية" ينفذ ٢٧٢ ألف زيارة منزلية للتوعية

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 15-08-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
نفذ مشروع" ٢ كفاية"عدد 272,681 زيارة منزلية للتوعية خلال شهر يوليو الماضي، ليصبح إجمالي عدد زيارات طرق الأبواب ٧ مليون زيارة حتى الآن.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الزيادة السكانية، 
ويهدف  مشروع "٢ كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، حيث يستهدف مليون سيدة في عشر محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة والتي تتمثل في محافظات البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حي الأسمرات والذي يتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وما يقرب من ١٠٨ جمعية أهلية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وتتمثل أهم محاور مشروع "٢ كفاية" في تكثيف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق حملات التوعية بأهمية الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.
وشهد المشروع تحويل عدد  ٦٦.٥ ألف سيدة خلال شهر يوليو الماضي إلى عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو عيادات "2 كفاية"، ليصل إجمالي عدد زيارات المستفيدات لهذه العيادات إلى مليون و٩٤ ألف زيارة حتى الآن.
 

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