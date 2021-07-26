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بمشاركة محافظ مطروح ونجوم الفن والمجتمع

وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمارينا

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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الإثنين، 26-07-2021 08:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج  معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.
ويضم المعرض ٢٥٠ عارضا من ١٢ محافظة على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم ٨٠ عارض، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وشهد المعرض مشاركة الفنانة داليا البحيري والفنان محمد أبو داود والفنان سامح الصريطي والفنانة فلك نور والإعلامية لميس سلامة ونجمة السوشيال ميديا اسما روؤف ونجوم الفن والمجتمع.
وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.  
 

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