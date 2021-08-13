التضامن تنقذ أسرتين من التشرد في القاهرة و بني سويف

الجمعة، 13-08-2021
11:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجهت وزيرة التضامن
الاجتماعي، نيفين القباج فريق أطفال وكبار
بلا مأوي
بإنقاذ أسرتين بلا مأوى في محافظتي القاهرة وبني سويف
.
وعلي الفور تحرك الفريق وتبين من خلال دراسة الحالات أن السيدة
ر.أ 37عاما متواجدة بالشارع ومعها 3 أطفال أعمارهم 8 سنوات و5 سنوات وعامين ونتيجة لعدم القدرة
علي إعادتها للزوج وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرأة تم إيداعها وأطفالها الثلاثة
بمركز استضافة المرأة بالقاهرة،كما تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لتقديم الدعم
القانوني للسيدة، وذلك حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
كما تعامل الفريق مع سيدة أخري في العقد الثالث من العمر
تدعى (س.م.م) وطفلها( ي.م) ٤ أعوام من محافظة بني سويف
ونتيجة لخلافات عائلية تركت
المحافظة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار بلا مأوي
بالهرم.
كما تم عمل مسحة كورونا بمستشفي حميات العباسية وتم إيداع
الطفل بدار رعاية بالجيزة.
وتنفذ وزارة التضامن
الاجتماعي البرنامج القومي لحماية الأطفال
والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"
في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة
، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف
، المنيا،
وأسيوط، بورسعيد ، الغربية ، الفيوم.