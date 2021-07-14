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«الهاشمي» يدعو لتظاهرة في الرياض ضد تركي آل الشيخ و«الشريف» يرد

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تركي آل الشيخ
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الأربعاء، 14-07-2021 08:48 ص

أثار السياسي والإعلامي التونسي محمد الهاشمي المقيم في لندن، موجة جدل وغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد دعوته إلى تظاهرة سلمية في الرياض ضد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة.
فيما رد عليه العديد من النشطاء السعوديين، وعلق الكاتب الصحفي عبدالله الشريف على هذه الدعوة، وكتب تغريدة في حسابه بموقع “تويتر” قال فيها : “مظاهرة سلمية واحدة في جدة أو الرياض ترفع البطاقة الحمراء في وجه تركي آل الشيخ وتوقف لهوه وعبثه. مظاهرة واحدة، سلمية وفي إطار القانون، كالتي تخرج في لندن أو باريس أو الرباط أو واشنطن”.
فرد “الشريف” عليه قائلاً : “لسنا همج ولسنا غوغائيين حتى ننجرف وراء عبث التظاهر ..نحن شعب أنعم الله علينا بقيادة فتحت كل أبوابها لمن له حاجة أو شكوى”.
وتابع :” انظر إلى همجية غربك في باريس ولندن ماذا فعلوا في مظاهراتهم الحمقى في كل مرة يدمرون ماتبنيه حكوماتهم ..الحمدلله إن معالي تركي آل الشيخ فاقع مرارتك”.
 

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