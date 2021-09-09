ملوش لازمة.. خالد الجندي يفجر مفاجأة بشأن تصريحاته عن غشاء البكارة
خالد الجندي
Native
الخميس، 09-09-202109:09 ص
فجر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مفاجأة من
العيار الثقيل عن فتوى غشاء البكارة، لافتا إلى أنه نقل الفتوى عن دراسة بحثية
كانت منشورة بمجلة دار الإفتاء.
وتابع الجندى خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على
فضائية "dmc"،
اليوم الأربعاء: "حديثنا عن قضية غشاء البكارة، من أجل التوعية وتنوير
المجتمع، وتكسير عادات خاطئة، وفى الأخر تلاقى واحد مش فاهم حاجة يقولك نشر
الفاحشة، وأنا بقول له اللى يصون المراة أخلاقها وعفتها، مش غشاء بكارة، أنا هتكلم
فى الدراسة دى، وهنقول أراء الفقهاء فيها".
وكان أحد المحامين قدم بلاغ للنائب العام يتهم خالد الجندي بالحض على
الرذيلة عبر حلقة تحدث فيها عن غشاء البكارة، وأكد انه ليس دليل على عفة المرأة
ويجب التغاطي عنه.