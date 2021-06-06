الإثنين 07 يونيو 2021
توقيت مصر 16:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حبس سارة الطباخ 3 سنين بتهمة تبديد أموال محمد الشرنوبي

السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)

ظهر مع شيما صابر.. صلاح في الساحل الشمالي وصديقه يفاجئه بكشف السر

شاهد.. وائل لطفي يهاجم «الشعراوي»: «كان رجعيًا بلا شك»

كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك

شوبير يكشف أسماء الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

فنان شهير يعتذر للشيعة بعد منع مسلسله من العرض بسبب "زواج المتعة"

تعمدت إجهاض جنينها واحتفظت به في ثلاجة المنزل والسبب لا يتخيله عقل!

بعد فصله من البرلمان.. نائب أردني يهدد بقتل الملك

مشادات بين مصطفى بكري ونائب آخر بسبب تمويل دولة عربية سد النهضة

ADS
 

الموت يفجع الفنان أحمد سعد

1851aa52d8dfd0c9bc3e62d1fdf2b7b1
ا
Native
الأحد، 06-06-2021 01:23 م

فجع الموت الفنان أحمد سعد، بوفاة عمه صلاح، حيث أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلًا:" إنا لله وإنا إليه راجعون عمى صلاح توفى.. البقاء لله واسالكم الدعاء.
وكان أثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نُشر عن الفنان أحمد سعد الذي ظهرت صوره أثناء تشاجره مع شاب داخل محطة وقود في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
بداية قصة خناقة أحمد سعد ما نشرته إحدى رواد فيسبوك: «النهارده كنت في بنزينة بالقاهرة الجديدة، شُفت شاب صغير كان معدّي من ورا عربية، العربية كانت بترجع بسرعة وكانت هتخبط الولد.. الولد كرد فعل طبيعي قاله: خلي بالك وانت راجع».
وتضيف الفتاة التي نشرت تفاصيل واقعة خناقة أحمد سعد: «اتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد.. راح عليه وقاله «بتكلم مين كده يلا؟»، فالولد رد عليه قاله «يلا؟ بكلمك إنت»، وطبعًا الكلام مجاش على هوا أحمد سعد، فضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته، ووقعه عالأرض قدام عربيتي بالظبط، وقطعله التيشيرت، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام فردّ علينا بشتايم قذرة».
وعقب ذلك حدثت الفتاة منشورها: «الفنان أحمد سعد اعتذر للشاب بعد ضربه، لكني لن أترك حقي مع المطرب لأنه سبني».
 

إقرأ ايضا

5ee3671042360446da7d4503

السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)

6309344021623065199

ظهر مع شيما صابر.. صلاح في الساحل الشمالي وصديقه يفاجئه بكشف سر ما يحدث

120371-483754690

شاهد.. وائل لطفي يهاجم «الشعراوي»: «كان رجعيًا بلا شك»

أخبار متعلقة

l

أحمد سعد يعتدي بالضرب على شاب وفتاتين في بنزينة(صور)

16975503531621619621

سبب التحفظ على أموال محمد رمضان والنيابة تصدر بيانًا عاجلًا

19_2018-636747187417884005-788

تداول فيديو مؤثر لـ سمير غانم يتحدث فيه عن خوفه من الموت

60a66f10423604259c012d55

تفاصيل وفاة سمير غانم بعد صراع مع كورونا

أحمد-فلوكس

حكم بحبس أحمد فلوكس أسبوعًا وغرامة 200 جنيهًا

202105190131323132

وزارة الطيران تتواصل مع أحمد فهمي بسبب ما فعلته زوجته