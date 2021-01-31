بعد ساعات من دفن الأمير تركي.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة جديدة

الأحد، 31-01-2021
07:48 م
المصريون
أعلن الديوان الملكي السعودي، عن حالة وفاة
جديدة بعد
ساعات من دفن الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعلن الديوان عن وفاة
الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن
آل سعود، وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت
فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق
19 / 6 / 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته،
إنا لله وإنا إليه راجعون .
وكان المفتي العام للمملكة العربية السعودية
، الشيخ عبد العزيز
آل الشيخ، وعدد من الأمراء، أدوا صلاة الجنازة على الأمير الراحل تركي بن ناصر بن عبدالعزيز،
اليوم الأحد، وذلك في مقبرة العود بالرياض.
وشيّع المصلون جثمان الأمير تركي بن ناصر إلى مثواه الأخير،
بعد وفاة
ه يوم أمس السبت، إثر تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا.
وشارك في تشييع الجثمان عدد من الأمراء من أبناء وأشقاء وأقارب
الفقيد، إضافة إلى عدد من الرياضيين، إذ كان الأمير المتوفى أحد أعضاء شرف نادي النصر.