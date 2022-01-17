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المحكمة تصدر حكمها بحق المعتدي على شقيقة زوجته في الشارع

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الإثنين، 17-01-2022 03:04 م

حكمت المحكمة بحبس المتهم بالاعتداء على شقيقة زوجته، أمام أطفالها في الشارع، 5 سنوات، ومراقبة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت 20 ألف جنيه.
ويأتي الحكم بعد القبض على المتهم عقب رصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على إحدى السيدات وإكراهها على الاعتذار منه.
واتضح أنه قد تبلغ لقسم شرطة الوراق بالجيزة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، بتضررها من زوج شقيقتها، لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها “بكدمة بالوجه” لوجود خلافات بينه وبين زوجته “شقيقة المجني عليها”.
وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والتعدي على المجني عليها كما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه، بسبب تدخلها في الخلافات بينه وبين زوجته.
 

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