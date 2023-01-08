الكويت تكشف سبب اعتداء رجال أمن على طلاب كويتيين بالإسكندرية (فيديو)

الأحد، 08-01-2023
11:41 ص
قال سفير الكويت في مصر، غانم الغانم، إن السفارة تتابع التحقيقات
في قضية الطلبة الكويتيين الذين ظهروا بفيديو متداول خلال مشاجرة
في مصر.
وأشار، وفق وسائل إعلام محلية، إلى أنه سيتم إطلاق سراح الطلبة
بعد انتهاء التحقيقات، وهو ما حدث لاحقًا.
وأشارت السفارة إلى أنها تعرب عن أسفها لما حدث وتطالب
الطلاب الكويتيين باحترام القوانين المصرية.
وذكرت مصادر، أن مقاطع فيديو تم تداولها باعتبارها تظهر تعرض
طلاب كويتيين
للضرب في مصر تتعلق بفض مشاجرة
وقعت بين الطلاب الكويتيين أنفسهم.
وأفادت المصادر أن "أجهزة الأمن
تلقت بلاغاً من مسؤولي
أحد المجمعات في الإسكندرية
عن مشاجرة
وتبادل للضرب بين عدد من طلاب الكويت داخل المكان".
وبحسب المصادر، "تحرك رجال الأمن
للفصل بينهم، لكن استمرار
الاشتباك، اضطر الأمن
لتوقيفهم وتحويلهم على النيابة العامة في منطقة سموحة"،
وفقًا لما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.