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الكويت تُرحل الفنان صاحب واقعة "العضو الذكري" من أراضيها

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Native
الأحد، 25-07-2021 02:19 م

قررت وزارة الداخلية في الكويت ترحيل الفنان الباكستاني فرحان العلي عن أراضيها، وذلك بسبب فيديو له خادش للحياء وغير لائق.
الجدير ذكره أن فرحان العلي ولد في الكويت يوم 5 أبريل عام 1972، لأب باكستاني وأم إيرانية، لذلك يحمل الجنسية الباكستانية.
وكان قد عانى من مشاكل صحية، فلم يتمكن من الكلام حتى سنّ الخامسة، ثم عانى من توقف النمو ونظراً لعدم تطور الأدوية الخاصة بهذا المرض وخطورة أعراضها الجانبية، لم تتم معالجته، بالتالي لم يزد طوله عن 133 سنتيمتراً.
وكان الفنان تسبب في حالة من الغضب العارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعد نشر فيديو مخل للآداب عبر موقع "سناب شات".
وعلى إثره ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه؛ إذ أشارت بعض الجهات إلى أنَّ "العلي" كان في حالة غير طبيعية، بينما قال مغردون أنه قد ظهر وهو يستعرض منطقة حساسة "عضوه الذكري" .
وصرّح مصدر أمني كويتي، بأن مباحث الجرائم الإلكترونية قامت بالقبض على الفنان الباكستاني الذي يقدم أعمالًا تلفزيونية في الكويت، وذلك لنشره مقطع فيديو خادشا للحياء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، وأشاروا إلى أنه كان في حالة سكر، وبوضعٍ مخل بالآداب العامة ، وفقاً لموقع فوشيا .
وتصدر اسم الفنان "فرحان العلي" الترند عبر موقع "تويتر"، مطالبين بالتحقيق معه فيما طالب آخرون بطرده من الكويت.
بينما أنكر الفنان فرحان العلي علاقته بالمقطع، مرجعًا ذلك إلى اختراق حسابه في سناب شات.
 

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