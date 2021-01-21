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في عيد ميلادها

الكشف عن وصية الفنانة نبيلة عبيد .. ولهذه الأسباب تبرأت من صفوت الشريف

صفوت الشريف
الكشف عن وصية الفنانة نبيلة عبيد .. ولهذه الأسباب تبرأت من صفوت الشريف
 
الخميس، 21-01-2021 08:12 ص خلود عادل
تحتفل اليوم فنانة مصرية شهيرة بعيد ميلادها رقم 76 حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد - التي كانت توصف باسم (نجمة مصر الأولى) - عن وصيتها مؤكدة أنها أوصت عائلتها بعدم تقديم حياتها أو سيرتها الذاتية في عمل فني بعد وفاتها.

وأضافت: أعمال السيرة الذاتية لم تعجبني ولم تنجح لذلك أوصيت أسرتي بعدم الموافقة عليها .

وكانت نبيلة عبيد قد تعرضت لهجوم قبل أيام بدعوى مشاركتها في جنازة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف إلا أنها نفت هذا الأمر جملة وتفصيلا مؤكدة أنها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.
 

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