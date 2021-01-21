الكشف عن وصية الفنانة نبيلة عبيد .. ولهذه الأسباب تبرأت من صفوت الشريف

الخميس، 21-01-2021
08:12 ص
خلود عادل
تحتفل اليوم فنانة مصرية شهيرة بعيد ميلادها رقم 76 حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة.
وكشفت الفنانة نبيلة عبيد
- التي كانت توصف باسم (نجمة مصر الأولى) - عن وصيتها مؤكدة أنها أوصت عائلتها بعدم تقديم حياتها أو سيرتها الذاتية في عمل فني بعد وفاتها.
وأضافت: أعمال السيرة الذاتية لم تعجبني ولم تنجح لذلك أوصيت أسرتي بعدم الموافقة عليها .
وكانت نبيلة عبيد
قد تعرضت لهجوم قبل أيام بدعوى مشاركتها في جنازة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف
إلا أنها نفت هذا الأمر جملة وتفصيلا مؤكدة أنها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.