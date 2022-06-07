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الكشف عن المدينة الأعلى والأقل في معدلات الطلاق

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الثلاثاء، 07-06-2022 11:13 ص
كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات كاملة بمسألة الزواج والطلاق. لافتا إلى أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى في معدلات الطلاق خلال 2020، بينما جاءت بورسعيد يليها السويس كأقل المحافظات.

وقال بركات خلال مداخلة تلفزيونية إن الجهاز يصدر نشرة خاصة بالزواج والطلاق، وتابع شارحاً: «أهم المؤشرات الخاصة بالطلاق والزواج في 2020 توضح أن عدد عقود الزواج خلال 2020 بلغ 876 ألف عقد، ثم 880 ألف خلال عام 2021، بينما بلغت بيانات الطلاق 222 ألف حالة خلال 2020، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 254 ألف حالة خلال 2021، ووفقا لبيانات 2020 تحدث حالة طلاق كل دقيقتين، وحوالي 25 حالة في الساعة، و638 حالة، وأكثر من 18 ألف حالة في الشهر».

وأوضح أن مصر تشهد من 24 إلى 25 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج، وفقا لبيانات 2020، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب الطلاق خلال بيانات 2022 المقرر إصدارها في 30 من الشهر الجاري. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

واستطرد: «12% من حالات الطلاق حدثت خلال العام الأول من الزواج وفقا لبيانات 2020، بينما وقعت 9% من الحالات خلال العام الثاني، و6.5% خلال العام الثالث، أي في المجمل 28% من حالات الطلاق وقعت خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج»، مؤكدا أهمية التخطيط الجيد قبل الزواج.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة المعنية، وبينها وزارة التضامن تنفذ مبادرات للحد من حالات الطلاق، ومنها على سبيل المثال مبادرة «مودة»، وتابع «أعلى نسبة طلاق كانت بين أصحاب الشهادات المتوسطة، وهو ما يبرز دور الوضع التعليمي والثقافي»، موضحا أن نسبة الطلاق في المدن أعلى من الريف.

وبالنسبة لحالات الخلع، قال رئيس المركزي للتعبئة والإحصاء، إن 4% من حالات الطلاق خلال 2020 حدثت بعد أحكام قضائية نهائية، بينما بلغت حالات الخلع 80% من أحكام الطلاق النهائية، بحوالي 7 آلاف حالة.
 

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