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سفارة بريطانيا في القاهرة تصدر بيانًا بشأن مؤمن زكريا: صلاح لم يتدخل

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الإثنين، 16-05-2022 02:31 م

كشفت سفارة إنجلترا بالقاهرة ، حقيقة تدخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لسفر مؤمن زكريا لاعب الأهلى، ومنتخب مصر السابق، قبل موقعة الريدز وتشيلسي بنهائى كأس إنجلترا ، والذى حضره مؤمن زكريا ، ولقي حفاوة كبيرة من نجوم الفريق الأحمر عقب التتويج باللقب لأول مرة فى تاريخ النادى .
وقالت مصادر فى السفارة الإنجليزية، إن مؤمن زكريا حصل على تأشيرة دخول إنجلترا منذ يناير الماضى بدون أية مشاكل ، خاصة أنه فى رحلة علاجية بلندن منذ فترة وأن الجميع رحب بتواجده .
وأشارت المصادر، إلى أن محمد صلاح نجم الدوري الإنجليزي وليفربول ، يتواصل بشكل دائم مع السفارة بالقاهرة والجميع فخور بما يقدمه اللاعب فى البريميرليج  ، ودوري الأبطال الأوروبي مع كتيبة يورجن كلوب ،ولكنه لم يتدخل من قريب أو بعيد لمنح التأشيرة لمؤمن زكريا .
وأشارت المصادر  إلى أن هناك شركة مسئولة عن منح التأشيرات تابعة للسفارة، وأن الأمر يتم وفقا للوائح والقوانين وجدارة الحصول عليها .
واحتفل محمد صلاح ولاعبو  ليفربول ، بتواجد مؤمن زكريا ، فى غرفة خلع ملابس الفريق الأحمر عقب التتويج بالكأس على حساب تشيلسي ، بركلات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ، فى مشهد إنساني هز العالم، واحتفت به وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف خاصة مع  ظهور مؤمن زكريا على كرسي متحرك ، وسط غرفة خلع ملابس ليفربول ويغنون له  .
وتوجه مؤمن زكريا، إلى لندن في بداية شهر مايو الجاري لاستكمال رحلة علاجه الممتدة منذ عدة أشهر.

 

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