سفارة بريطانيا في القاهرة تصدر بيانًا بشأن مؤمن زكريا: صلاح لم يتدخل

الإثنين، 16-05-2022
02:31 م
كشفت سفارة إنجلترا بالقاهرة
، حقيقة تدخل محمد صلاح
نجم
ليفربول الإنجليزى لسفر مؤمن زكريا
لاعب الأهلى، ومنتخب مصر السابق، قبل موقعة
الريدز وتشيلسي بنهائى كأس إنجلترا ، والذى حضره مؤمن زكريا
، ولقي حفاوة كبيرة من
نجوم الفريق الأحمر عقب التتويج باللقب لأول مرة فى تاريخ النادى .
وقالت مصادر فى السفارة الإنجليزية، إن مؤمن زكريا
حصل
على تأشيرة دخول إنجلترا منذ يناير الماضى بدون أية مشاكل ، خاصة أنه فى رحلة
علاجية بلندن منذ فترة وأن الجميع رحب بتواجده .
وأشارت المصادر، إلى أن محمد صلاح
نجم الدوري الإنجليزي
وليفربول ، يتواصل بشكل دائم مع السفارة بالقاهرة
والجميع فخور بما يقدمه اللاعب
فى البريميرليج ، ودوري الأبطال الأوروبي
مع كتيبة يورجن كلوب ،ولكنه لم يتدخل من قريب أو بعيد لمنح التأشيرة لمؤمن زكريا
.
وأشارت المصادر إلى أن هناك شركة مسئولة عن منح التأشيرات تابعة للسفارة، وأن الأمر يتم
وفقا للوائح والقوانين وجدارة الحصول عليها .
واحتفل محمد صلاح
ولاعبو ليفربول ، بتواجد مؤمن زكريا
، فى غرفة خلع
ملابس الفريق الأحمر عقب التتويج بالكأس على حساب تشيلسي ، بركلات الجزاء
الترجيحية بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ، فى مشهد إنساني هز
العالم، واحتفت به وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف خاصة مع ظهور مؤمن زكريا
على كرسي متحرك ، وسط غرفة خلع
ملابس ليفربول ويغنون له .
وتوجه مؤمن زكريا
، إلى لندن في بداية شهر مايو الجاري
لاستكمال رحلة علاجه الممتدة منذ عدة أشهر.