الكاميرات فضحتها.. رجل أعمال يضبط زوجته البلوجر الشهيرة تخونه





كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل واقعة اتهام رجل أعمال مصري لزوجته البلوجر الشهيرة بالزنا، وذلك بعد صدور حكم بحبسها عاما واحدا.

وقال رجل الأعمال خلال التحقيقات، إنه تزوج من البلوجر منذ عام 2016 وأنجب منها ولد وفتاة، وفي عام 2021 حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية سلاح وخرج في شهر نوفمبر 2023.

وأضاف: "وأنا في السجن أمن الكومباوند بلغ والدي إن زوجتي بتخرج وترجع الفجر يوميا، والأمن لاحظ إن فيه حد بيبقي نايم على كنبة عربية زوجتي من ورا".

وتابع: "والدي لما عرف راجع الكاميرات، ووجد أنها كانت بتجيب شخص معاها كل يوم بيدخل الفيلا معاها، بالليل وبيخرج الصبح"، بحسب القاهرة 24.

وأكمل: "لما خرجت من السجن شوفت الفيديوهات دي والشخص دا بيدخل وبيخرج من الفيلا كل يوم وبيبات فيها".

وواصل: "شوفت سجل المكالمات بتاع زوجتي اللي بيظهر في الفاتورة عشان الخط اللي شيلاه هو خط فاتورة وباسم الشركة بتاعتنا، ولاقيت إن زوجتي بتكلم الشخص دا كل يوم وأقل مكالمة ساعتين ثلاثة، وسألت عن الرقم اللي بتكلمه وعرفت الشخص واسمه، وأنا بتهم مراتي وشريكها بالزنا".