الأربعاء 09 يونيو 2021
توقيت مصر 20:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عبدالله جمعة يرقص في أحد الأفراح ويعلق: «تربينا على الخوف من الله»

آمال ماهر بعد قرار الإعتزال: الشكوى لغير الله مذلة

أول تعليق من وزير الداخلية السعودي على إعدام إرهابي مصري

الإمارات تُعلق دخول القادمين من 3 دول إفريقية إليها

نجم الأهلي يوجه رسالة غير متوقعة لـ مرتضى منصور (فيديو)

كاف يضع شرطًا واحدًا لحضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

شاهد.. طالب بكلية الهندسة يقتل إمام مسجد في الشارع

أول صورة لمرتكب مجزرة الأسرة المسلمة في كندا

أمل الشهراني ترد على إقامتها مع رجل دون زواج: حياتي وأنا حرة فيها (فيديو)

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في إرهابي مصري ارتكب جريمة بشعة

ADS
 

أول تعليق من وزير الداخلية السعودي على إعدام إرهابي مصري

h
وزير الداخلية السعودي
Native
الأربعاء، 09-06-2021 07:28 م

علق وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على تنفيذ حُكم القتل “حد الحرابة” في إرهابي مصري قتـل رجل أمن أثناء أدائه صلاة الفجر، في محافظة جدة
وغرد وزير الداخلية عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” قائلًا : ” تم القصاص.. الله يرحمك يا بطل”، وأرفق مع التغريدة صورة للشهيد المغدور .
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم ، تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة، ويُدعى وليد سامي الزهيري “مصري الجنسية”، بتهمة قتـل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة، هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى في محافظة جدة.

 

إقرأ ايضا

amaaal-1-1

آمال ماهر بعد قرار الإعتزال: الشكوى لغير الله مذلة

640

الإمارات تُعلق دخول القادمين من 3 دول إفريقية إليها

60c093314c59b710e2047e19

شاهد.. طالب بكلية الهندسة يقتل إمام مسجد في الشارع

أخبار متعلقة

u2_1

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في إرهابي مصري ارتكب جريمة بشعة

334231_0

بعد تصديق الملك.. تنفيذ حكم القتل في سعودي ارتكب جريمة بشعة في ابنه

bfrrrrrrrrrrrrrgggggrrrggggggrbbbbb

محكمة سعودية تصدر حكمًا جديدًا على المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام

unnamed

يشعل النار في زوجته أثناء نومها والسبب صادم

download

السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في المصري عز السيد عطيه