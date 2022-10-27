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القبض على رجل اغتصب زوجته وأحرقها في أماكن حساسة بالسيجارة

slHy4
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 27-10-2022 12:56 م


ألقت الأجهزة الأمنية في دولة عربية، القبض على شخص بعد تقديم زوجته بلاغا تتهمه فيه باغتصابها دون إرادتها.

وأشارت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس، في بيان لها، إلى أن الزوجة تقدمت ببلاغ ضد زوجها إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بسيدي البشير.

وأوضحت الإدارة أن الزوجة اتهمت زوجها باغتصابها بدون إرادتها باستعمال العنف، وحرقها بأعقاب سجائر في أماكن حساسة، مع توجيه عبارات شتم بذيئة لها.

وأضافت الإدارة أنه تم الاستماع إلى أقوال الزوج، الذي نفى اتهامات زوجته، وأكد أنها تهم كيدية بسبب خلافات معها.

وقررت النيابة العمومية التحفظ على الزوج، ومواصلة التحقيقات في البلاغ.
 

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