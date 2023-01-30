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القبض على «بسة» و «فتاة العباءة» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

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بسة و وردة
Native
Teads
الإثنين، 30-01-2023 08:57 ص

كشفت المحامية "هدى عبدالوهاب" ، خلال منشور لها بصفحتها الشخصية بـ "فيسبوك" ، عن تفاصيل القبض على البلوغر "بسة" و" وردة" المشهورة بفتاة العباءة والتي أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي ، الفترة الماضية .

 

وأوضحت المحامية ، أن النيابة العامة قررت حبس بسة " محمد حسام " ووردة " بسمة حجازي" 15 يوما على ذمة التحقيقات ، بتهمة الانضمام للجماعة الإرهابية ونشر فيديوهات تحوي أخبارا كاذبة.

 

وكانت ظهرت البلوغر بسمة حجازي من محافظة الإسكندرية، على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تقديم فيديوهات مصورة وبعض الصور الخاصة لها بعباءة سوداء أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

 

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