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قصة «فتاة المساج».. 6 شباب مارسوا معها بالقوة ثم هربت عارية في شارع جسر السويس

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ارشيفية
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الإثنين، 01-08-2022 08:55 ص


جريمة مأساوية خطط لها 6 أشخاص تخلوا عن كل معاني الإنسانية والرجولة، وحركتهم شهوتهم الشيطانية لارتكاب جريمة بشعة في حق فتاة، وراحا جميعا يقيمون حفلة جنسية على جسدها، خالعين عنها ثيابها بالكامل تحت تهديد السلاح، ثم الاعتداء عليها جنسيا واحد تلو الأخر حتى انتهوا منها وتركوها أمامهم عارية، وجلسوا يتفاخرون بفعلتهم الشنيعة.

جريمة اغتصاب فتاة المساج داخل عقار سكنى مهجور بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، تضمنت تفاصيل مثيرة ومؤثرة في أوراقها.
 فتاة أتصل بها شخص وطلب منها الحضور إليه مدعي طلبها وحاجته لها كونها تعمل في أحد مراكز المساج على أن تأتي إليه وتجرى له جلسة، وما أن قابلها أمام نادي الشمس بمنطقة جسر السويس حتى حضر شخصين آخرين إليها وأخبروها بأنها ستذهب إلى شقة المتهم الرئيسي لتنفذ أعمالها هناك.

وبدأت الشياطين في تنفيذ مرادها.. اصطحبوا الفتاة إلى عقار تحت الإنشاء بمنطقة جسر السويس، وذهبا بها إلى أعلى العقار بحجة تنفيذ عملها في إحدى الشقق السكنية بداخله، وما أن صعدت الفتاة المجني عليها حتى فوجئت بأحدهم يضربها فجأة وحاول أن يخلع عنها ملابسها بالكامل حتى تمكنوا منها، وما أن خلعوا عنها ملابسها حتى راح المتهم الأول يعتدي عليها جنسيا ثم تركها للآخرين.

أجرت شلة الشياطين حفلة جنسية على فتاة المساج داخل العقار المهجور، واغتصبوها الواحد تلو الأخر تحت تهديد السلاح، حتى انتهوا جميعا منها وتركوها عارية وجلسوا بالقرب منها يتسامرون ويضحكون ويتفاخرون بتنفيذ مرادهم منها.
ما أن إنتهى الشياطين الستة من اغتصاب الفتاة، غافلتهم وهم يتسامرون وفرت هاربة وهي عارية وحال خروجها من العقار عثرت عليها سيدة في الشارع وأحضرت إليها ملابس ثم ذهبت بها إلى قسم الشرطة لتحرر محضرا بالواقعة.
شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث وعقب تقنين الاجراءات، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين الستة وتمكنت فرق المباحث من ضبطهم جميعا وبمواجهتهم خلال التحقيقات اعترفوا بارتكابهم جريمة اغتصاب فتاة المساج.

وعقب إنتهاء التحقيقات في واقعة اغتصاب الفتاة أحالت النيابة المختصة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف الفتاة واغتصابها، ومن ثم عاقبت محكمة الجنايات المتهمين جميعا بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهم من إتهامات.
 

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