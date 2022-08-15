الإثنين 15 أغسطس 2022
توقيت مصر 13:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. ضابط شرطة ينشر فيديو وهو يعذب زوجته في لبنان

تعليق صادم من مرتضى منصور على اشتباك مشجع زملكاوي مع ياسر إبراهيم في الشارع

الفيديو المتسبب في اتهام محمد رمضان بالشذوذ الجنسي

«كيرة والجن» يحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.. كم حصد؟

تكتشف أن زوجها يخونها مع أخرى وأنجب منها طفلين دون زواج!

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن قائد القوات الجوية

نجيب ساويرس بتعليق غريب وصادم على حريق الكنيسة.. وعمرو أديب: تقصد أيه؟

تهز المنصورة.. تعثر على زوجها ميتًا بجوار الخادمة بملابسه الداخلية

شاهد.. نفوق الأبقار والأسماك في أسوأ موجة جفاف تضرب أوروبا

هل تتذكرون الفنان نعيم عيسى؟.. شاهدوا كيف أصبح الآن: محدش بيسأل عني

ADS
 

الفيديو المتسبب في اتهام محمد رمضان بالشذوذ الجنسي

image_750x_62f99aa153df1
محمد رمضان
Native
Teads
الإثنين، 15-08-2022 12:29 م


يواجه الفنان محمد رمضان، ازمة جديدة بعد انتشار فيديو –مفبرك- لشخص يشبهه يمارس الشذوذ الجنسي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي اتهم محمد رمضان بذلك؛  بل واجه من قبل  محمد رمضان عدة تهم، بسبب أغنية "رايحين نسهر" الشهيرة ب  "بم بم"، والذي حققت نجاحا ملحوظا فور عرض الأغنية بطريقة الفيديو الكليب على الشاشات الفضائية وموقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب".
تقدم المحامي  أيمن محفوظ، ببلاغ رسمي للنائب العام، مطالبا فيه بالتحقيق في الأغنية، لاحتواء الفيديو كليب على شرب للخمور والشذوذ والتحريض على اغتصاب السيدات.
ووثق المحامي، اتهامه للفنان رمضان، بمواد قانونية تؤكد صحة اتهاماته له؛ إذ إن القانون المصري حظر شرب الخمر أو الترويج له حسب المادة رقم 63 لعام 1976 بالمواد 3 و6 و8، ويعاقب بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الحبس، إضافة للغرامة التي تقررها المحكمة.
وأضاف في بلاغه، أنه يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن نشر هذا الإعلان بأي وسيلة، قاصدا "الشركة المنتجة لهذا العمل"، موضحا، أن الأغنية تتضمن الترويج للشذوذ الجنسي أيضا.


وشرح محفوظ، في بلاغه، تفاصيل أغنية "بم بم"، التي ظهر فيها رمضان متخيلا معانقته لإحدى الفتيات بمنتهى الابتذال، وسرعان ما يكتشف أن الفتاة في حقيقة الأمر رجل.

محمد رمضان وفيديو الشذوذ الجنسي  :
رد الفنان محمد رمضان على الشائعة التي انتشرت عليه خلال الساعات القليلة الماضية، والتى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره في فيديو إباحي.
ونشر رمضان فيديو على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقال فيه: “مش كل الشائعات بطلع أرد عليها لكن انتصارا لبلدي ولجيش بلدي ولجمهوري كان لازم أرد.. حسبي الله ونعم الوكيل في مروج الحملة”.

.وأضاف رمضان لمروجي الشائعة: “الله يقرفك ياشيح علشان خلتنى أشوف الفيديو ده”.

وانتشرت فى الساعات القليلة الماضية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لشيبه محمد رمضان زاعمين أن الفيديو تم تسريبه له، إلا أن رمضان نفى كل هذه الشائعات بالفيديو الذي طرحه على صفحته الشخصية.



 

إقرأ ايضا

Capture

صدمة.. ضابط شرطة ينشر فيديو وهو يعذب زوجته في لبنان

Capture

تكتشف أن زوجها يخونها مع أخرى وأنجب منها طفلين دون زواج!

718329_0

نجيب ساويرس بتعليق غريب وصادم على حريق الكنيسة.. وعمرو أديب: تقصد أيه؟

أخبار متعلقة

غت

«الله يقرفك يا شيخ».. أول رد من محمد رمضان على الفيديو الإباحي المسرب

Ezqkk

إلحاد وشذوذ.. مفاجأة في تحقيقات النيابة مع قاتل «سلمى»

273530_0

محمد رمضان يرد على ظهوره مع فتاة إسرائيلية بطريقة مستفزة

900x450_uploads,2022,08,01,14b7693e50

بالفيديو.. أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت في أحضان محمد رمضان

443

صور جريئة.. محمد رمضان في أحضان فتاة إسرائيلية ويشرب الخمر في اليونان

Capture

فيديو مُخل.. السعودية تعلن ضبط فتاة مصرية بتهمة الفعل الفاضح.. من هي تالا صفوان؟