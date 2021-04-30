الغندور يُحمل هذا اللاعب نتيجة تعادل الزمالك ويطالب باستبعاده

الجمعة، 30-04-2021
07:21 م
محمد فضل
بعد تعادل الزمالك
أمس مع المقاولون
العرب بنتيجة 2-2، في إطار مباريات الدوري المصري، وجه الإعلامي خالد الغندور
نجم الزمالك
والمنتخب السابق، رسالة لـ باتريس كارتيرون
المدير الفني لفريق الزمالك
، حملت إلقاء اللوم على حارس مرمى الزمالك
"جنش
" مسؤولية التعادل.
وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” : “ محمد عواد لابد ان يحصل علي فرصة”.
وانتهت أحداث مباراة الزمالك
والمقاولون
العرب بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.
أحكم فريق المقاولون
العرب دفاعاته طوال الربع ساعة الأولى، ومنع الزمالك
من الوصول إلى مرماه نهائياَ.
وتمكن المقاولون
من الوصول الى مرمى جنش
حارس مرمى الزمالك
أكثر من مرة، وذلك من ارتداد اللاعبين عن طريق الهجمات المرتدة، ولكن بدون تحقيق أهداف، لينتهي الماتش في النهاية بتعادل الفريقين 2-2.