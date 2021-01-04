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الصحة العالمية تفجر صدمة بشأن لقاح كورونا الجديد

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لقاح
 
الإثنين، 04-01-2021 09:20 ص المصريون
فجرت  منظمة الصحة العالمية، صدمة بشأن لقاح فيروس كورونا الذي يعقد عليه العالم آمالًا كبيرة من أجل الحد من هذا الفيروس والتخلص منه.
وشددت "الصحة العالمية"، على أن اللقاح لا يكون فعالاً إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وفي حال حدوث ذلك سيكون انتصاراً على الوباء، ونجاحاً للقاحات المضادة له.
وأكدت كذلك على ضرورة التحلي بالمسؤولية والالتزام بمعايير غسل اليدين وتعقيمهما، وتطبيق التباعد الاجتماعي.
وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس، أن الالتزام بالنظافة والسلامة من قبل الجميع سيضمن انخفاض حدة الفيروس.
وأضافت وفقاً لـ “بي بي سي”، أنه يجب الحفاظ على معدلات مُنخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن ذلك يعتمد على سلوك الناس والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس.
 

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