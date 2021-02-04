الصحة تشدد على هذا الأمر قبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها

الخميس، 04-02-2021
01:30 م
المصريون
قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الوقائية الخاصة بتطورات
فيروس كورونا
المستجد، خاصة بعد زيادة التساؤلات التي استقبلتها الوزارة على الخط
الساخن 105، بشأن ارتداء الكمامات والطريقة الصحيحة لها.
وأوضحت وزارة الصحة في إطار دورها في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين،
الطرق الآمنة لارتداء الكمامات بطريقة، مشددة على ضرورة الحفاظ على غسل الأيدي
لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامات.
وأضافت الوزارة، أنه يجب ألا يعاد استخدام الكمامة
ذات الاستعمال الواحد
مرة أخرى، لافتة إلى ضرورة التخلص من الكمامة
بعد استخدامها في سلة المهملات
المغلقة.
ونصحت الصحة، بعد ارتداء الكمامات مبللة أو ممزقة أو فضفاضة، مع مراعاة
نزعها من خلف الأذنين أو الرأس، وأن لاترتدى الكمامة
على منطقة الأذن، والحرص على
عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة
، وعدم نزع الكمامة
مع الآخرين والتأكد من أنها
تغطي الأنف والفم جيدا.
وكشفت وزارة الصحة والسكان الي ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا
، فبحسب
تقارير الوزارة الخاصة بمستجدات الفيروس وصلت نسب الشفاء في مستشفيات العزل إلى
78.4%.