الإثنين 25 يناير 2021
توقيت مصر 22:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الداخلية الأسبق: رفضت تنفيذ أوامر «مرسي» في هذه الواقعة

آخر وصية لعبلة الكحلاوي كانت بشأن هذا الأمر

أحمد فوزي: رمضان صبحي ينوي إهانة الأهلي غدًا بهذه الحركة

بيان إماراتي حول سفارة أبو ظبي في تل أبيب

ماذا يقول وجه عبلة الكحلاوي؟ آيات الله تتلى على الوجوه

وفاة لاعب نادي السكة بعد ابتلاع لسانه خلال المباراة

العثور على فنان كوميدي شهير جثة هامدة داخل شقته

مستشار الرئيس يُنفذ وصية عبلة الكحلاوي بعد إبلاغه من أسرتها

فنانة شهيرة تهاجم إسعاد يونس:« هلطش في الكل مش قادرة مقولش»

قرار رسمي بإيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان شهرًا

ADS
 

حقيقة تفشي سلالة جديدة من كورونا ببريطانيا

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب
كورونا
 
الإثنين، 25-01-2021 08:41 م أحمد سالم
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن عدد الإصابات بسلالات فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا في البرازيل وجنوب أفريقيا داخل بلاده محدود جدًا.


وأكد الوزير البريطاني أن عدد المصابين الذين يعالجون حاليا عبر أجهزة التنفس الصناعي، أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى وجود ضغط كبير على المستشفيات، وفقا لصحيفة "الجارديان".


وذكر هانكوك أن لقاحات كورونا فعالة أمام السلالة المتحورة التي اكتشفت في بريطانيا، لكنها أكثر انتشارا ما يعني أن الحكومة يجب أن تكون حذرة في رفع قيود الإغلاق.


وكشف المسؤول البريطاني عن تلقي أكثر من 80% من الأشخاص فوق سن الـ80، التطعيم الخاص بكورونا.


كانت الحكومة البريطانية أكدت أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا أكثر فتكا بنسبة 30% من النسخة الحالية لفيروس كورونا.
 

إقرأ ايضا

أسامة هيكل

برلمانية تهاجم "هيكل": لم يعد لدينا إعلام

uae

بيان إماراتي حول سفارة أبو ظبي في تل أبيب

وجه عبلة الكحلاوي

شاهد.. ماذا يقول وجه عبلة الكحلاوي؟ آيات الله تتلى على الوجوه

أخبار متعلقة

2021_1_9_2_25_4_899

ظهور سلالة ثالثة من فيروس كورونا في هذه الدولة

كورونا الإمارات

حصيلة مرعبة للإصابات اليومية بكورونا في لبنان

1-1325023

الصحة تكشف 3 علامات لإصابتك بكورونا دون أن تعرف

فنان

هذا الفنان على أجهزة التنفس الصناعي بعد إصابته بـ كورونا

708147_0

مبروك عطية: المتوفى بكورونا ليس من الشهداء

201705290452535253

محامي سما المصري يرد على «إصابتها بكورونا»