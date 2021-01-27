100 مليون إصابة بكورونا.. الفيروس التاجي يواصل الاجتياح

الأربعاء، 27-01-2021
11:54 ص
أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالم
ية ،
لإقليم شرق المتوسط خلال مؤتمر اليوم عبر الفيديو كونفرانس، أن العالم
سجل 100
مليون اصابة بكورونا
و5 ملايين اصابة بإقليم شرق المتوسط.
وأكد الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمى لمنظمة
الصحة العالم
ية، أن هناك 3 سلالات جديدة لكورونا
ظهرت فى 10 دول فى إقليم شرق
المتوسط، مشيرا إلى أن كوفاكس يضمن التوزيع العادل.
وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة
الصحة العالم
ية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه مع حلول شهر فبراير سيوفر
كوفاكس 25 مليون جرعة، ومع نهاية مارس سيكون الجرعات مؤمنة للجميع وسيكون الجميع
حصل عليها، لافتا إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر المقبل سيكون قد تم توفير 355 مليون
جرعة من لقاح كورونا
لجميع البلدان الأعضاء في كوفاكس.
وكانت أعلنت منظمة الصحة العالم
ية ارتفاع الطلب العالم
ى على خدمات الأطباء
النفسيين والمعالجين بسبب جائحة فيروس كورونا
، طبقا لتصريحات لـ ميليتا فوجنوفيتش،
ممثلة منظمة الصحة العالم
ية في الاتحاد الروسي، التى نشرتها وكالة تاس الروسية.
وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالم
ية حول تأثير كوفيد 19، على الصحة
العصبية والعقلية، إلى أن 93% من الدول الـ130 المشاركة بالمنظمة، قد أبلغت عن
حدوث اضطرابات في الصحة العقلية والعصبية واضطرابات تعاطي المخدرات، بسبب الوباء
العالم
ى، وبالتالي ارتفعت معدلات الإقبال على خدمات الطب النفسى.
وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالم
ية، أن التعافي من الوباء أمر مستحيل دون
الاهتمام العاجل بتعزيز الصحة العقلية، وهي العملية التي ينبغي أن تشمل المجتمع
بالكامل، من خلال توفير مجموعة كاملة وعالية الجودة من الخدمات الشاملة والمتكاملة
في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي في الوقت المناسب وبجودة عالية، والذى يعد
عنصرًا أساسيًا في تحقيق التغطية العالم
ية لخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك
تعزيز محو الأمية في مجال الصحة العقلية والتوعية بين المواطنين والطاقم الطبي،
بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة بعد
تخطى تلك الجائحة