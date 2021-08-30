الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

هل يمكن أن تمتلك المملكة العربية السعودية فريق كرة قدم كبير في الخارج؟

ADS
 

الشاب حامل السيف يكشف تفاصيل ما دار بينه وبين الفتاة التي اقتحمت المسرح

0001-645x470
ا
Native
الإثنين، 30-08-2021 07:14 م

كشف الشاب السعودي عبدالله بن ناجي الزهراني حامل السيف في فرقة العرضة الجنوبية التي اقتحمتها فتاة أمس الأحد محاولة الرقص معهم أثناء مهرجان خيرات الباحة تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الفتاة.
ووفقاً لصحيفة ”سبق” قال “الزهراني” إنه تفاجأ هو وغيره من دخول الفتاة بينهم، وعند مشاهدته لها طلب منها النزول من على المسرح، إلا أنها طلبت منه إعطاءها السيف، وحاولت الوصول إليه إلا أنه رفض، وأبعد السيف عن يدها، مطالباً إياها بالخروج من المسرح.
وأضاف الشاب قائلاً أن قائد الفرقة صالح بن هلال، تدخل حينها وطلب منها الخروج فوراً من المسرح، واستجابت وغادرت الموقع.
ودشن المغردون وسم تصدر موقع تويتر بعنوان “كفو رجال الباحة” عبروا فيه عن اعتزازهم بدور الشاب الذي رفض إعطاءها السيف وبكل الموجودين في الحفل.
 

إقرأ ايضا

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

محمد-بن-سلمان-2-799x599

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

أخبار متعلقة

5b6d7c7d-bd60-43b7-9772-9a4cff26a627-645x342

سقط من الطابق الرابع أثناء نومه.. وفاة غريبة لشاب بالعاشر من رمضان

images (4)

بسبب ما فعله مع الفتيات.. بلاغ رسمي لمنع مشهور سعودي من دخول مصر

534-147-645x432-645x330

أصالة تتغزل في عايض يوسف:« كلك بتجنن.. قرب مني عم تعذبني» (فيديو)

15810113884027091

السجن 11 شهرًا لسعودي عاشر امرأة 3 سنوات في الحرام

32021193718955056563

سعودي يصدم الجميع:«مراتي بتخوني قدام عيني وبحبها ومش قادر أطلقها»

LzNMF1WN

فتاة سعودية تكشف أغرب ما فعله معها زوجها ليلة الدخلة وتطلب الطلاق