الشاب حامل السيف يكشف تفاصيل ما دار بينه وبين الفتاة التي اقتحمت المسرح

الإثنين، 30-08-2021
07:14 م
كشف الشاب
السعودي عبدالله بن ناجي الزهراني حامل السيف
في
فرقة العرضة الجنوبية التي اقتحمتها فتاة أمس الأحد محاولة الرقص معهم أثناء مهرجان
خيرات الباحة تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الفتاة.
ووفقاً لصحيفة ”سبق” قال “الزهراني” إنه تفاجأ هو وغيره من
دخول الفتاة بينهم، وعند مشاهدته لها طلب منها النزول من على المسرح، إلا أنها طلبت
منه إعطاءها السيف
، وحاولت الوصول إليه إلا أنه رفض، وأبعد السيف
عن يدها، مطالباً
إياها بالخروج من المسرح.
وأضاف الشاب
قائلاً أن قائد الفرقة صالح بن هلال، تدخل حينها
وطلب منها الخروج فوراً من المسرح، واستجابت وغادرت الموقع.
ودشن المغردون وسم تصدر موقع تويتر بعنوان “كفو رجال الباحة”
عبروا فيه عن اعتزازهم بدور الشاب
الذي رفض إعطاءها السيف
وبكل الموجودين في الحفل.