ياسمين الخطيب تثير الجدل في حفل زفافها.. والمفتي يحسم الأمر

الأربعاء، 11-08-2021
01:58 م
أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب
، الجدل خلال حفل عقد قران
ها على رجل
الأعمال رمضان حسني بأحد فنادق بالقاهرة، عند سؤالها لماذا الزواج على مذهب أبو حنيفة؟.
وأجاب مفتي مصر شوقي علام، عن هذا السؤال سابقا موضحا أن مذهب الإمام
أبو حنيفة هو المذهب المعتمد في الزواج، لأن القضاء المصري اعتمده منذ أكثر من قرن،
لافتا إلى أنه منذ عام 1930 استحدث نظام التوثيق بعقود الزواج على هذا المذهب، قائلا:
“إن مذهب أبو حنيفة نصر المرأة وأعطاها الأهلية الكاملة لإنشاء عقد النكاح وبقية العقود
الأخرى سواء فى التصرف المالى أو غيره من العقود”.
وأشار إلى أنه: “حينما يقول المأذون “زوجتك موكلتي” فهذه العبارة
بها دقة فقهية لأن الوكالة لا تكون إلا عن حق ثبت للأصيل أي أعطى المرأة حقوقها في
الوكالة والملك وفي تفويض حقها للغير”.