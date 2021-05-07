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تهز الفيوم.. يذبح زوجته وأبنائه الخمسة على السحور والسبب صادم

مكان الحادث
مكان الحادث
Native
الجمعة، 07-05-2021 05:02 م محمد فضل
أقدم زوج، اليوم الجمعة، على ذبح زوجته وأبنائه الخمسة، ثم حاول الانتحار داخل فرن للخبز، وذلك بمحافظة الفيوم.

وكشفت التحقيقات أن الزوج يدعى ”عماد“، من قرية معجون التابعة لمركز إطسا، صاحب فرن، قام بذبح زوجته وأبنائه فجر اليوم؛ لخلافات أسرية بينهم، تحت تأثير الإستروكس.

وأضافت التحريات أنه بعد ذبحه لأبنائه وزوجته فر مُسرعًا إلى فرن العيش، وحاول إشعال النيران بالفرن محاولا الانتحار داخله، إلا أن الأهالي قاموا بإنقاذه من الانتحار، وتسليمه للأمن، لتتولى الأجهزة الأمنية مسؤوليته، والتحقيق معه في ذلك.
 

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