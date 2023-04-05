الأربعاء 05 أبريل 2023
توقيت مصر 14:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عبير صبري: أرفض التلامس وندمانة على خلع الحجاب وممكن أرجع له قريبًا

تسريب صادم لقائد الشرطة الإسرائيلية: "العرب بطبيعتهم يقتلون بعضهم"

السعودية تعلن استئناف الطيران مع دولة عربية

واقعة صادمة.. خناقة بين لاعب وحكم والأخير يضرب اللاعب

ساويرس يخسر.. من هو أغنى رجل في مصر؟

فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل نهائيًا وارتداء الحجاب وتكشف السبب

بعد هبوطه عالميًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

صور.. شابان يعتديان على امرأة ويدفناها داخل القبر على قيد الحياة

أول تعليق لنقابة الممثلين بعد القبض على سلمى الشيمي

قفزة في سعر الريال السعودي بالبنوك والسوق السوداء

ADS
 

السعودية تعلن استئناف الطيران مع دولة عربية

2017_10_29_20_28_14_18
طائرة
Native
Teads
الأربعاء، 05-04-2023 12:29 م

 

وصلت طائرة الناقل السعودي إلى مطار أربيل قادمة من جدة عبر طيران ناس، واستئناف الرحلات الجوية بين مطاري أربيل وجدة.

 

ووفق قناة "الإخبارية" فإن مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل اليوم الأربعاء، الرحلات المنتظمة بين السعودية والعراق؛ ضمن قرار استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

 

كما أن الناقل السعودي سوف يستأنف الرحلات بين مطاري بغداد وجدة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.

 

الجدير بالذكر يأتي استئناف المملكة والعراق الرحلات الجوية المنتظمة بينهما، امتداداً لجهود تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات من خلال مخرجات أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي بقيادة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله.

 

إقرأ ايضا

213604-عبير-صبري

عبير صبري: أرفض التلامس وندمانة على خلع الحجاب وممكن أرجع له قريبًا

image

فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل نهائيًا وارتداء الحجاب وتكشف السبب

0

صور.. شابان يعتديان على امرأة ويدفناها داخل القبر على قيد الحياة

أخبار متعلقة

تنزيل

شاهد.. معتمر يتزوج من فتاة أمام الكعبة

Capture

طلّق زوجته ومات وهي في العِدة.. هل ترث؟

2023_3_29_11_8_35_199

حسن الخاتمة.. وفاة سائق ساجدًا في صلاة التراويح بالغربية

000_L95CX

بعدما أغضب المصريين.. محمد عبده يوجه رسالة جديدة مفاجئة (فيديو)

2023_3_27_23_13_28_828

الكشف عن جنسية المعتمرين ضحايا حادث عقبة شعار بالسعودية

Capture

فيديو مروع.. لحظة وقوع حادث عقبة شعار بالسعودية ومصرع 20 معتمرًا وإصابة 29 آخرين