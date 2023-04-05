السعودية تعلن استئناف الطيران مع دولة عربية





وصلت طائرة الناقل السعودي إلى مطار أربيل قادمة من جدة عبر طيران ناس، واستئناف الرحلات الجوية بين مطاري أربيل وجدة.

ووفق قناة "الإخبارية" فإن مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل اليوم الأربعاء، الرحلات المنتظمة بين السعودية والعراق؛ ضمن قرار استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

كما أن الناقل السعودي سوف يستأنف الرحلات بين مطاري بغداد وجدة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.

الجدير بالذكر يأتي استئناف المملكة والعراق الرحلات الجوية المنتظمة بينهما، امتداداً لجهود تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات من خلال مخرجات أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي بقيادة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله.