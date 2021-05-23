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السعودية تشهد ظاهرة فلكية نادرة يوم الجمعة القادم

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الأحد، 23-05-2021 12:36 م

كشف خبير فلكي سعودي عن حدوث ظاهرة فلكية فريدة من نوعها يوم الجمعة المقبل، تشهدها الكعبة المشرفة.
ونقلت صحيفة "الوئام" السعودية عن الخبير الفلكي السعودي قوله إن المملكة العربية السعودية تشهد ظاهرة فلكية فريدة يوم الجمعة.
وأضاف أن تعامد الشمس على الكعبة  المشرفة سيكون عند رفع أذان الظهر بتوقيت مكة وذلك في الساعة ١٢:١٨م، بحسب التوقيت المحلي.
وأوضح أن  الظل سيختفي تماماً للكعبة و المباني في مكة، منوها أن ذلك يستفاد منه تحديد اتجاه  القبلة في العالم لتي تكون الشمس فيها فوق الأفق ، وذلك بوضع شاخص وعكس ظله اتجاه القبلة.
 

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