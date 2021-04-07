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مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارًا بشأن بنك مصر

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مجلس الوزراء
 
الأربعاء، 07-04-2021 10:31 ص المصريون

وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على منح رخصة إلى بنك مصر لفتح فرع له في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي عبر الاتصال المرئي  برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المجلس قرر "الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة".
وشملت قرارات مجلس الوزراء السعودي الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.
وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على مبادرة ( المجتمع السياحي )، وتفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.



 

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