بيان سعودي يكشف تفاصيل اقتحام داعشي الحرم حاملًا السلاح

بعد الواقعة التي أثارت الجدل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة
منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بأن قوة أمن الحرم المكي الشريف، رصدت
شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر
الثلاثاء الموافق 17-8-1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف،
واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه كافة .
وكان الشاب الداعشي ظهر في الفيديو رافعًا سلاح في يده وهو
يصرخ بين المصلين، وظل يردد شعارات المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، فيما اتبعه رجال
الأمن بطريقة لا تمثل خطراً على المصلين، وألقوا القبض عليه .