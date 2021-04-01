الخميس 01 أبريل 2021
توقيت مصر 22:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان سعودي يكشف تفاصيل اقتحام داعشي الحرم حاملًا السلاح

الكويت تعلن شروطًا جديدة للدخول والخروج من البلاد

بيراميدز يعلن الاستغناء عن أحمد فتحي: «سِنه كِبر ومش بيركز»

لجنة إدارة الزمالك توجه صدمة لـ مرتضى منصور

الداخلية السعودية: العقاب الشرعي قتلًا لكل من تسول له نفسه فعل هذا الأمر

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كيم كاردشيان

تجهيز كامل للأثاث.. ملحمة تضامن مع عريسي عقار جسر السويس

شاهد.. داعشيات محتجزات بعد التخلي عن الملابس المحتشمة

الموقف الذي أدى إلى إطاحة «مبارك» بـ«الجنزوري» من رئاسة الوزراء

كهربا يعتذر لـ موسيماني وسيد عبدالحفيظ يصدمه

ADS
 

بيان سعودي يكشف تفاصيل اقتحام داعشي الحرم حاملًا السلاح

ارهابي-الحرم-645x470
الداعشي
 
الخميس، 01-04-2021 09:32 م محمد فضل
بعد الواقعة التي أثارت الجدل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بأن قوة أمن الحرم المكي الشريف، رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الموافق 17-8-1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه كافة .
وكان الشاب الداعشي ظهر في الفيديو رافعًا سلاح في يده وهو يصرخ بين المصلين، وظل يردد شعارات المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، فيما اتبعه رجال الأمن بطريقة لا تمثل خطراً على المصلين، وألقوا القبض عليه .

 

إقرأ ايضا

صورة-وزارة-الداخلية-645x505

الداخلية السعودية: العقاب الشرعي قتلًا لكل من تسول له نفسه فعل هذا الأمر

165952286_3640086332780800_6529080432035969930_n-819x1024

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كيم كاردشيان

received_253925293041084

تجهيز كامل للأثاث.. ملحمة تضامن مع عريسي عقار جسر السويس

أخبار متعلقة

unnamed

بسبب فيديو داخل سيارة.. القبض على فنانة شهيرة بالسعودية

5aac0f47d4375074368b456a

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر

سلمان_بن_عبد_العزيز

شاهد/ أحدث ظهور للملك سلمان.. وسعوديون:«الله يحفظه ويطول عمره»

5ba6a57620875

بكل حزم وقوة.. أمير الرياض يصدر أمرًا عاجلًا

أرشيفية

السعودية تودع أقدم مؤذنيها.. عمره 118 سنة

640

غدًا.. السعودية على موعد لخطوة تاريخية تسعد ملايين الوافدين