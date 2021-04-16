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السعودية تقدم مبلغًا ضخمًا لمواجهة كورونا

كورونا السعودية
كورونا السعودية
 
الجمعة، 16-04-2021 08:50 م الطيب حسين
ذكر مستشار بالديوان الملكي السعودي، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عن تقديم المملكة مبلغًا ضخمًا للتصدي لجائحة كورونا عالميًا.

وقال الربيعة إن المملكة قدمت حتى الآن أكثر من 713 مليون دولار أمريكي لدعم مكافحة جائحة كورونا عالميا، ومساعدة الدول المحتاجة في مواجهتها.

وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال مشاركته في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الجمعة: "إننا نعيش اليوم في ظل ظروف صعبة جراء جائحة كورونا، التي بسببها يواجه العالم العديد من التحديات الصحية والاقتصادية وتحديات أخرى عديدة"، موضحا أن هذه التحديات "بينت أهمية الجهود العالمية الموحدة لمواجهة الجائحة".

وأشار الربيعة إلى أن المملكة أسهمت خلال استضافتها قمة العشرين للعام 2020 بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتصنيع لقاح مضادة للفيروس، وتوزيعه.

وأكد: "أننا كأعضاء في مبادرة كوفاكس (جافي) مازلنا بعيدين عن تحقيق أهدافنا وغاياتنا، لكننا نمضي قدما في القيام بمهامنا"، مفيدا بأن "علينا مسؤولية كبيرة لإعادة النظر في زيادة الإنتاج العالمي للقاح وتوزيعه وتخفيف قيود التصدير، التي تعرقل جميعها الجهود في إنجاز مهمتنا".

 

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