الملك سلمان يُغرد على تويتر.. ماذا قال؟

الثلاثاء، 13-04-2021
07:02 م
المصريون
نشر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز، تغريدة
على حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر
"، بمناسبة حلول شهر رمضان
الكريم، سأل الله عز وجل فيها أن يرفع عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع الوباء والبلاء
في هذا الشهر الكريم.
وقال الملك سلمان
: “نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك،
ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا
الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن
الجميع هذا الوباء وكل بلاء. كل عام وأنتم بخير”.