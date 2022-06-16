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الحكومة: تأجيل كل الزيادات المقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر لهذا السبب

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مصطفى مدبولي
Native
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الخميس، 16-06-2022 01:09 م

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، بسبب الأوضاع العالمية والداخلية، المتأثرة بالأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتردد في تقديم أي شيء لمساعدة المواطن.
وأوضح «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الرئيس وجه بهذا الاجراء من أجل التخفيف عن المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة قررت في اجتماعها الأسبوعي تأجيل كل الزيادات التي كانت مقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 شهور، مؤكدا أن المواطن غير مطالب بدفع أي زيادات حتى 1 يناير 2023.

ولفت السفير نارد سعد أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه سيجرى مراجعة الأمر مرة أخرى، خاصة مع عدم معرفة وقت انتهاء الأزمة العالمية، وذلك قبل انتهاء فترة الـ6 أشهر المذكورة: «قبل انتهاء الفترة لو كان الوضع اتحسن هيكون فيه قرار يناسب هذا التحسن، ولو كان الوضع مستمر على ما هو عليه هيكون قدرنا والحكومة هتتخذ الاجراء المناسب أيضا لهذه الحالة».
 

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