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الجندي: الإساءة لإذاعة القرآن الكريم دناءة ووضاعة

خالد الجندي
الجندي
 
الخميس، 22-10-2020 01:46 م إيمان هاني

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن فريقين من السفهاء فى وقت واحد يهاجمون إذاعة القرآن الكريم، فالأول من السلفيين يتهمون الإذاعة بالشرك، والفريق الثانى من المنحلين بيتهكموا على برامج ورموز الإذاعة.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية " دي إم سي"، اليوم الأربعاء، قائلا : "الفريقين داخلين فى وقت واحد، سواء ومن السلفيين أو المنحلين، ما بقى إلا اذاعة القرآن الكريم، التى تعتبر من أنظف شعائر مصر وبين أجيال وتملأ البيوت والبلد بالبركة ".
وتابع: "السخرية من إذاعة القرآن الكريم دناءة ووضاعة".


 

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