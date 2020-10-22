الجندي: الإساءة لإذاعة القرآن الكريم دناءة ووضاعة

الخميس، 22-10-2020
01:46 م
إيمان هاني
أكد
الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن فريقين من السفهاء فى وقت
واحد يهاجمون إذاعة القرآن الكريم
، فالأول من السلفيين يتهمون الإذاعة بالشرك، والفريق
الثانى من المنحلين بيتهكموا على برامج ورموز الإذاعة.
وأضاف
الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية " دي
إم سي"، اليوم الأربعاء، قائلا : "الفريقين داخلين فى وقت واحد، سواء ومن
السلفيين أو المنحلين، ما بقى إلا اذاعة القرآن الكريم، التى تعتبر من أنظف شعائر مصر
وبين أجيال وتملأ البيوت والبلد بالبركة ".
وتابع:
"السخرية من إذاعة القرآن الكريم
دناءة ووضاعة".