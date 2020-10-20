رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق يرد على سخرية شاب من مذيعيها

الثلاثاء، 20-10-2020
11:54 م
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور حسن سليمان
، رئيس إذاعة القرآن الكريم
الأسبق، إن أكثر ما أزعجه في الفيديو الذي ظهر فيه الشاب محمد أشرف
أنه تهكم وأساء لبعض أعلام إذاعة القرآن الكريم
الذين رحلوا عن عالمنا، خاصة أنه لا يعلم اللغة الإعلامية التي تندرج لمثل هذه البرامج.
وأضاف الدكتور حسن سلميان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الشاب محمد أشرف
يجهل تماما تتر الإذاعة، ولا يعلم تاريخ هذه الأعلام وما قدمته لإذاعة القرآن الكريم
.
وأشار إلى أن إذاعة القرآن الكريم
تمثل مؤسسة الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وتعطي من خلال برامجها رسالة دعوية، وكانت تأتي إليها الكثير من المكالمات والمراسلات للإشادة بوصولها إلى عدد كبير من الشباب، لتكون بذلك الإذاعة أدت رسالتها الدعوية على أكمل وجه.
وأوضح أن مذيعي إذاعة القرآن الكريم
يحملون في داخلهم مكتبة عالم في مادته، لأنهم وهبوا أنفسهم في سبيل إيصال الرسالة الإسلامية الصحيحة، والدين الوسطي، وهم لا يريدون لأنفسهم قدسية لأن كل ما يهمهم في إرسال الدعوة الإسلامية بصورة صحيحة، لافتاً إلى أن مذيعي القرآن الكريم تم انتقائهم من بين عدد كبير من المذيعين لما يحملونه من معلومات دينية، يستطيعون أن يوصلوها إلى المستمعين.