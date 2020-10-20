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رسالة نارية من "الديهي" للشاب الساخر من إذاعة القرآن الكريم

الديهي
نشأت الديهي
 
الثلاثاء، 20-10-2020 11:48 م المصريون ـ متابعات
علق الإعلامي نشأت الديهي، على سخرية أحد الشباب من إذاعة القران الكريم، قائلا: "إذاعة القرآن الكريم لها قيمة كبيرة في قلوب المصريين".
وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TeN": "تربينا على إذاعة القرآن الكريم منذ الصغر، وعلى برامجها الدينية المميزة وجميع المصريين يستمعون إليها".
وطالب "الديهي" من الشاب الاعتذار، قائلا: "أخطأت ويجب أن تعتذر.. فالحرية ليست تشكيك في ثوابت المصريين والقرآن الكريم من الأشياء الثابتة في عقولنا".
 

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