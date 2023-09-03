"الجسم يجب أن يُستتر".. شيماء سيف تهاجم فتيات المايوه: فين الحياء؟





انتقدت الفنانة شيماء سيف ارتداء النساء زي السباحة (المايوه) في الأماكن العامة خلال فصل الصيف.

وقالت شيماء سيف عبر حسابها في إنستجرام إن هذا الأمر أصبح زائداً عن الحد ولا يخجل منه فاعله.

واستنكرت سيف، انتشار ارتداء ملابس السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك، وقالت إنها تشعر بالقلق على المجتمع من هذا التطور.

وأشارت إلى أن بعض الفتيات والسيدات يرتدين ملابس السباحة في كل مكان، متسائلة عن مدى احترامهن للقيم والأخلاق والحياء.

وأكدت أن الجسم يجب أن يُحترم ويُحفظ، وأن هذا السلوك الذي وصفته بـ"غير المحترم" ليس مقبولاً بغض النظر عن عمر الأشخاص أو أحجامهم.

ونادت شيماء سيف بأهمية الحفاظ على الحياء والعفة والخصوصية، وقالت إنها تتمنى توعية الناس حول ضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق.