الإثنين 08 نوفمبر 2021
توقيت مصر 18:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق لـ منة عرفة على طلاقها

ولي عهد السعودية يبعث رسالة لأمير قطر

إعلامي شهير يصدم الجميع: حان الوقت لأخبركم أنني «مثلي الجنس»

فنانة شهيرة تنهار من البكاء بعدما نشرت صورًا خاصة لها بالخطأ

فيديو أثار الجدل.. مبروك عطية يعتدي على رجل داخل المسجد

حفيد عمر الشريف يكشف رد فعل جده ووالديه عندما أنه شاذ جنسيًا

بعد لقاء «عون».. أول تعليق لممثل الجامعة العربية عن حل الأزمة مع السعودية

سيف زاهر يحسم جدل مصير كهربا ويكشف ما دار بينه وبين موسيماني

السعودية تسمح لأول مرة بهذا الأمر لغير مواطينها

إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد طارق حامد من المنتخب

ADS
 

تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال في أسر "شبه طبيعية"

التضامن الاجتماعي تدعو الأسر الكافلة لاستخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 08-11-2021 08:48 ص متابعات- أمينة عبد العال
في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب في أسر "شبه طبيعية" لتوفر لهم بيئة أسرية توليها الاهتمام والرعاية، وتماشيًا مع سياسة الدولة في تطبيق سياسة الشمول المالي، تدعو وزارة التضامن الاجتماعي الأسر البديلة الكافلة إلى التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامتها لاستخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفال.
 وتشمل الإجراءات ملء نموذج استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد المُسجل عليه بياناتها الأساسية تأميناً لهم و"لأطفالهم"، والذي يتم بموجبه تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بدلا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
وتقوم الأسرة البديلة الكافلة بسداد مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب التالي 21812 التابع لبنك ناصر الاجتماعي فرع القاهرة باسم الأسر البديلة الكافلة أو من خلال الدفع الفوري لذات الحساب. 
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الإجراءات لإصلاح منظومة الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال دعم منظومة الأسر البديلة الكافلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي.
وقد أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج توجيهات لمديريات التضامن الاجتماعي وكافة دور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، وأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.
وتسعى الوزارة إلى دمج تلك المنظومة تحت مظلة الشمول المالي لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وللأسرة الكافلة، ولتحقيق أهداف الدولة المرجوة فى إدخال كافة الفئات المستهدفة من قِبل الوزارة على المنظومة المالية وتسهيل الخدمات المختلفة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة عن طريق إصدار بطاقات "ميزة" للأسر البديلة الكافلة، وذلك تنفيذًا لنص المادة "90" مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 والتى أناطت بالوزارة إصدار بطاقة للأسر البديلة الكافة يتم التعامل بموجبه مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك انطلاقاً من حقهم في الأمن والأمان، وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصي أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين في جو أسري يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً.
وتقوم اللجنة المعنية بتطوير الرعاية البديلة بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة.
جدير بالذكر أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,400 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 طفل وطفلة قاطنين في 516 مؤسسة رعاية.
 

إقرأ ايضا

منه-عرفة-والمهدي،-1636337882

أول تعليق لـ منة عرفة على طلاقها

First-LGBT-Arab-Anchor_948912

إعلامي شهير يصدم الجميع: حان الوقت لأخبركم أنني «مثلي الجنس»

8cc631d9b71f359685f4ee060e61556b

فنانة شهيرة تنهار من البكاء بعدما نشرت صورًا خاصة لها بالخطأ

أخبار متعلقة

ارشيفية

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتنظيم قوافل تنموية لأهالي مطروح

ارشيفية

التضامن الاجتماعي تعلن عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات

ارشيفية

التضامن تطلق مسرح الشارع "2 كفاية" بقرى حياة كريمة

حريق معرضي «بورسعيد وطيبة» بسوهاج

التضامن : صرف تعويضات بإجمالي 4,3 ملايين جنيه لـ 123 من مضاري حريق معرضي «بورسعيد وطيبة»

الهلال الأحمر يقدم خدمات متنوعة لـ 97 دار رعاية مسنين بمختلف محافظات الجمهورية

الهلال الأحمر يقدم خدمات متنوعة لـ 97 دار رعاية مسنين بمختلف محافظات الجمهورية

وزيرة التضامن و المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين

القباج تلتقي المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين