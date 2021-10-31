الهلال الأحمر يقدم خدمات متنوعة لـ 97 دار رعاية مسنين بمختلف محافظات الجمهورية

الأحد، 31-10-2021
08:35 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن
الاجتماعي، نيفين القباج
نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر
المصري،واستكمالا
لجهود الهلال الأحمر
المصري للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من آثارها
على الفئات الأولي بالرعاية،أجري الهلال الأحمر
المصري حملة موسعة على دور رعاية المسنين
في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتقديم خدمات مختلفة.
وقامت الحملة بزيارة ٩٧ دار رعاية مسنين فى مختلف محافظات
الجمهورية،وبلغ إجمالي المستفيدين منها ما يقرب من ٣٧٠٠ مستفيد، حيث قامت الحملة بإجراء
الكشف الطبي علي المسنين بالدور، بالإضافة إلى توزيع حقائب النظافة الشخصية للنزلاء
والعاملين بها، فضلًا عن تقديم ندوات للتوعية الصحية عن فيروس كورونا للنزلاء والعاملين،
و ذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
ويأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر
المصري تجاه المجتمع وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس
كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.