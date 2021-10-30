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تمهيداً لإطلاق إستراتيجية مصر الوطنية للتطوع

القباج تلتقي المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين

وزيرة التضامن و المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين
وزيرة التضامن و المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين
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السبت، 30-10-2021 09:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج لقاءً مع السيد كريستيان هاينزل، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين لبحث سبل التعاون في مجال العمل التطوعي على هامش زيارتها إلى الأردن للمشاركة في الدورة الـ 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وحضر اللقاء السيدة إيناس حمد، الخبير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين للدول العربية والسيدة هبه نصير، منسق برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر والدكتور أحمد سعدة، معاون وزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والشئون الصحية والدكتورة إيمان حلمي، معاون وزير التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق بخصوص مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير حالة التطوع في العالم ٢٠٢٢ المخطط إطلاقه في ديسمبر 2021 وتمهيداً لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتطوع في مصر، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العمل التطوعي في مصر عن طريق المساهمة في مختلف المجالات التنموية ومد جسور التواصل مع المتطوعين، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة التطوع، وتعزيز مفاهيم المشاركة والمواطنة.
وأوضحت القباج أن المتطوعين هم شركاء العمل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ،كما عرضت نماذج لبرامج وتدخلات تنموية مختلفة في وزارة التضامن الاجتماعي تعتمد على الشراكة مع المتطوعين في جميع المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية القومية التي تقوم بها الدولة المصرية مثل المبادرة القومية لتنمية الريف المصري " حياة كريمة" وبرنامج وعي "لتعزيز الوعي المجتمعي وشبكة داعم (الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي)، كما يساهم المتطوعون من خلال صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والهلال الأحمر المصري في الأعمال المجتمعية والإنسانية والتوعوية.
وأضافت أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات نحو التحول الرقمي وحوكمة البيانات وتنظيمها، ستشهد الفترة القادمة بناء قاعدة بيانات متكاملة عن مجال التطوع في إطار إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي.
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتطوع والتي تشمل وضع سياسات العمل التطوعي، كما سيتم إقامة حوار مجتمعي حول الإستراتيجية بشكل يضمن تمثيل كافة المهتمين بالعمل التطوعي والفئات المختلفة في المجتمع، وسيتم ذلك من خلال عقد الحلقات النقاشية وورش العمل في الفترة القادمة من أجل وضع الإستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر ووضع خطة عمل وطنية مع الجهات الشريكة بالإضافة إلى إعداد دراسة شاملة حول العمل التطوعي في مصر.
وقد أعرب السيد كريستيان عن تقدير برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين للشراكة الناجحة مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهود المبذولة من قبل الوزارة لدمج المتطوعين في كافة المجالات، كما يتطلع إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتطوع والتي ستكون نموذجا تحتذي به كافة الدول في المنطقة بالإضافة إلى دمج محور العمل التطوعي في الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (2023-2027) ووضع مؤشرات للمتابعة والتقييم.
 

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